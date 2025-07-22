В Челябинской области в лагере почти 30 детей обратились к врачам

Как уточняется в Telegram-канале ЮУЖД, руководством лагеря принято решение о досрочном завершении смены, родителям будут возвращены денежные средства за путевки. В свою очередь в СУ СКР по Челябинской области сообщается, что в городе Миассе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) по факту массового заболевания в детском оздоровительном лагере. По предварительным данным, в связи с жалобами на плохое самочувствие в ходе медицинской диагностики в период с 21 по 22 июля у нескольких детей в возрасте от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции. Состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена.