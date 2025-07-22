В Челябинской области в лагере почти 30 детей обратились к врачам

«По оперативной информации, ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря “Аленушка”, где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра. Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пять детей отправлены в больницу», — сказано в сообщении.
Лагерь «Аленушка» входит в социальную инфраструктуру ЮУЖД. В нем могут отдохнуть, как дети сотрудников компании, так и всех желающих.
В пресс-службе отметили, что в лагере была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории учреждения. Также в ЮУЖД отметили, что подготовка лагеря к открытию заезда детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и мер недопущения травматизма.
«Так, на территории лагеря была проведена санитарная обработка, а весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучение и инструктажи, перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам. Южно-Уральская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося», — заявили в пресс-службе.
Как уточняется в Telegram-канале ЮУЖД, руководством лагеря принято решение о досрочном завершении смены, родителям будут возвращены денежные средства за путевки. В свою очередь в СУ СКР по Челябинской области сообщается, что в городе Миассе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) по факту массового заболевания в детском оздоровительном лагере. По предварительным данным, в связи с жалобами на плохое самочувствие в ходе медицинской диагностики в период с 21 по 22 июля у нескольких детей в возрасте от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции. Состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена.