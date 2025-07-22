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В Самарской области 2 человек на сапбордах унесло течением на 1,5 км от берега

22 июля вечером спасатели оказали помощь мужчине и женщине, оказавшимся в опасной ситуации на Волге.

22 июля вечером спасатели оказали помощь мужчине и женщине, оказавшимся в опасной ситуации на Волге. Инцидент произошел в акватории Сызранского района, когда отдыхающие отправились кататься на сапбордах.

Резкое ухудшение погоды привело к опасной ситуации. Усилившийся ветер и высокие волны отнесли сапборды на полтора километра от берега. Спасательная станция города Октябрьск получила сигнал бедствия в 17:30, после чего к месту происшествия немедленно направился спасательный катер.

Операция по спасению завершилась в 18:55. Оба человека были благополучно доставлены на берег без серьезных последствий для здоровья.

Представители МЧС подчеркивают важность соблюдения мер безопасности на воде, особенно в условиях переменчивой летней погоды. Они напоминают, что перед выходом на воду необходимо проверять прогноз и иметь при себе средства связи.

В текущем сезоне это уже не первый случай, когда спасателям приходится оказывать помощь любителям водного отдыха.

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