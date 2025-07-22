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Несколько машин затопило в Москве из-за ливня, один водитель начал звать на помощь

После обильных дождей в Москве несколько автомобилей частично ушли под воду. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

После обильных дождей в Москве несколько автомобилей частично ушли под воду. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, один из таких инцидентов произошел на Полоцкой улице, где затопленный внедорожник удалось вытащить только с помощью экскаватора. Похожая ситуация на Малой Филевской улице — водитель машины залез на его крышу и начал звать на помощь, следует из публикации.

Представители столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили, что из-за обильных ливней в Москве местами возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут оперативно изменить.

Кроме того, из-за погодных условий было остановлено движение составов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена.