Несколько машин затопило в Москве из-за ливня, один водитель начал звать на помощь

По его данным, один из таких инцидентов произошел на Полоцкой улице, где затопленный внедорожник удалось вытащить только с помощью экскаватора. Похожая ситуация на Малой Филевской улице — водитель машины залез на его крышу и начал звать на помощь, следует из публикации.