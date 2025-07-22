Спали на полу и носили грязную одежду: В Бендерах две девочки и лежачая женщина три года прожили в изоляции — соседи не подозревали, что рядом живут дети

В Бендерах произошла очень странная история.
Две девочки, жившие в изоляции, были доставлены в Бендерскую городскую больницу.
Соседи забили тревогу, когда заподозрили, что в одной из квартир могут находиться запертые дети.
Когда на место прибыли правоохранители, дверь оказалась заблокирована, пришлось вызывать спасателей. В этот момент подошёл мужчина с ключами, который и открыл дверь. Внутри обнаружили двух девочек — 10 и 12 лет. Они не говорили по-русски, общались с трудом на болгарском языке. Девочки спали на полу, были одеты в грязную и изношенную одежду, сообщает trech_kich.
По словам соседей, тревогу подняли мальчишки со двора: они заметили, как из окна квартиры им кто-то машет. Дети рассказали об этом взрослым. Те всполошились, ведь, как оказалось, в течение трёх лет в эту квартиру заходил мужчина с пакетами продуктов, но никто не слышал и не видел, чтобы там были дети.
Никто даже не подозревал, что в квартире кто-то живёт кроме самого мужчины.
Также, выяснилось, что в квартире кроме детей находилась лежачая женщина.
Сейчас мужчина задержан, две девочки и женщина находятся в больнице.
С хозяином квартиры проводят следственные мероприятия.