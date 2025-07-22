Спали на полу и носили грязную одежду: В Бендерах две девочки и лежачая женщина три года прожили в изоляции — соседи не подозревали, что рядом живут дети

По словам соседей, тревогу подняли мальчишки со двора: они заметили, как из окна квартиры им кто-то машет. Дети рассказали об этом взрослым. Те всполошились, ведь, как оказалось, в течение трёх лет в эту квартиру заходил мужчина с пакетами продуктов, но никто не слышал и не видел, чтобы там были дети.