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Мужчина сломал позвоночник десятилетнему мальчику в Подмосковье

В поселке Белоомут Луховицкого района Подмосковья местный житель сломал позвоночник десятилетнему мальчику, пострадавшего доставили в больницу. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В поселке Белоомут Луховицкого района Подмосковья местный житель сломал позвоночник десятилетнему мальчику, пострадавшего доставили в больницу. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

— Ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы, ему диагностировали компрессионный перелом седьмого грудного позвонка, — говорится в публикации.

По данным журналистов, пострадавший ребенок был знаком с нападавшим. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, передает телеканал.

18 июля в городе Семилуки Воронежской области заместитель мэра Геннадий Чуркин, управляя служебным автомобилем Kia Cerato, сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. По словам очевидцев, чиновник не заметил ребенка, который в тот момент переходил дорогу, и не успел вовремя затормозить. Мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы и ссадины.