Мужчина сломал позвоночник десятилетнему мальчику в Подмосковье

18 июля в городе Семилуки Воронежской области заместитель мэра Геннадий Чуркин, управляя служебным автомобилем Kia Cerato, сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. По словам очевидцев, чиновник не заметил ребенка, который в тот момент переходил дорогу, и не успел вовремя затормозить. Мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы и ссадины.