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При обрушении крыши летнего кафе пострадали две женщины

Под Калининградом ливень обрушил крышу кафе, пострадали две посетительницы, они доставлены в больницу, проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Под Калининградом ливень обрушил крышу кафе, пострадали две посетительницы, они доставлены в больницу, проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В поселке Малиновка в кафе «Малина» кровля, как сообщается, не выдержала дождевой нагрузки и частью стропильной системы задела женщину. Сотрудники МЧС на спинальном щите отнесли женщину в машину скорой помощи. Вторую женщину зацепило балкой. Она тоже доставлена в больницу.

Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту травмирования посетительниц кафе.

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