При обрушении крыши летнего кафе пострадали две женщины

В поселке Малиновка в кафе «Малина» кровля, как сообщается, не выдержала дождевой нагрузки и частью стропильной системы задела женщину. Сотрудники МЧС на спинальном щите отнесли женщину в машину скорой помощи. Вторую женщину зацепило балкой. Она тоже доставлена в больницу.