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Журналисту Юрию Дудю* предъявили обвинение в сборе данных о российских военных

Журналист Юрий Дудь* был заочно обвинен в целенаправленном сборе данных о российской военной и военно-технической деятельности. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Басманного районного суда Москвы.

Журналист Юрий Дудь* был заочно обвинен в целенаправленном сборе данных о российской военной и военно-технической деятельности. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Басманного районного суда Москвы.

Инстанция в тот же день вынесла решение о заочном аресте журналиста в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранного агента, после чего его объявили в розыск.

Правоохранители 30 июня возбудили уголовное дело в отношении журналиста. Он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение правил работы иноагента. Так, 28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей.

Двумя месяцами ранее Таганский районный суд также назначил журналисту штраф в размере 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело за отсутствие указания его статуса в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.