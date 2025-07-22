Журналисту Юрию Дудю* предъявили обвинение в сборе данных о российских военных

Журналист Юрий Дудь* был заочно обвинен в целенаправленном сборе данных о российской военной и военно-технической деятельности. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на решение Басманного районного суда Москвы.
Инстанция в тот же день вынесла решение о заочном аресте журналиста в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранного агента, после чего его объявили в розыск.
Правоохранители 30 июня возбудили уголовное дело в отношении журналиста. Он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение правил работы иноагента. Так, 28 февраля Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей.
Двумя месяцами ранее Таганский районный суд также назначил журналисту штраф в размере 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело за отсутствие указания его статуса в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.
*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.