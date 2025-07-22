Журналисту Юрию Дудю* предъявили обвинение в сборе данных о российских военных

Двумя месяцами ранее Таганский районный суд также назначил журналисту штраф в размере 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело за отсутствие указания его статуса в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.