В аэропортах Москвы и Петербурга было отменено 517 рейсов с 19 по 22 июля

Напомним, во время введения ограничений в аэропортах также старались заботиться о комфорте пассажиров. Так, например, в Шереметьево людям с детьми даже раздавали бесплатные матрасы. В то же время, ФАС усиленно следила за ценообразованием. В первую очередь для того, чтобы продавцы не взвинчивали стоимость воды или еды.