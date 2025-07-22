В аэропортах Москвы и Петербурга было отменено 517 рейсов с 19 по 22 июля

В период с 19 по 22 июля в аэропортах московского региона и Санкт-Петербурга было отменено сразу 517 рейсов. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.
Как известно, в последние дни аэропорты в северной и обычной столицах сталкивались с ограничениями. Введение мер было обусловлено необходимостью обеспечить безопасность пассажиров, а также самих полетов. Как следствие, трудности с перемещением затронули большое количество людей. Но точные данные не назывались.
Теперь же ситуация прояснилась. Как отмечает Минтранс, всего было отменено 517 рейсов. Ситуация с ограничениями затронула 75 тысяч пассажиров различных рейсов.
Напомним, во время введения ограничений в аэропортах также старались заботиться о комфорте пассажиров. Так, например, в Шереметьево людям с детьми даже раздавали бесплатные матрасы. В то же время, ФАС усиленно следила за ценообразованием. В первую очередь для того, чтобы продавцы не взвинчивали стоимость воды или еды.