Юрий Дудь* обвиняется в сборе секретных данных о военной деятельности России

В середине апреля 2022 года Минюст РФ включил Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Блогер пытался оспорить данный статус, но неудачно. Позже суд штрафовал Дудя* за отсутствие специальной маркировки иноагента. Затем прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против блогера после того, как он дважды нарушил свои обязанности. 1 июля стало известно о возбуждении дела. Сегодня Дудя* заочно арестовали и объявили в розыск.