Ранее глава Штатов Дональд Трамп вновь обвинил бывшего президента страны Барака Обаму в том, что тот сфабриковал утверждения о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Трамп также обвинил в содействии распространению этой информации бывшего главу Штатов Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. По словам нынешнего президента, у него имеются неопровержимые доказательства, подтверждающие его позицию, и он охарактеризовал произошедшее как «преступление века».