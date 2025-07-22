Ранее глава украинского государства начал чистку в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на фоне появления компрометирующих материалов, затрагивающих его самого и ближайшее окружение. НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и накопило информацию о коррупции команды Зеленского. До этого инцидента также сообщалось о масштабных обысках у сотрудников, часть из которых подозревают в госизмене и коррупции.