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На Западе заявили о фатальной ошибке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться западной поддержки из-за действий, направленных против антикоррупционных организаций. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фатальной ошибкой Зеленского стали нападки на антикоррупционные агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться западной поддержки из-за действий, направленных против антикоррупционных организаций. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Нападки на антикоррупционные агентства могут подорвать поддержку Запада для Украины, необходимую для противостояния в конфликте с Россией и цели страны в будущем вступить в Евросоюз», — передают журналисты. Статья опубликована на The Wall Street Journal.

Ранее глава украинского государства начал чистку в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на фоне появления компрометирующих материалов, затрагивающих его самого и ближайшее окружение. НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и накопило информацию о коррупции команды Зеленского. До этого инцидента также сообщалось о масштабных обысках у сотрудников, часть из которых подозревают в госизмене и коррупции.

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