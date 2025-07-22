В Москве двое рабочих пострадали из-за удара молнии

До этого старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков предупредил, что во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Находясь в квартире, он посоветовал избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические.