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В Москве двое рабочих пострадали из-за удара молнии

Молния ударила по стройке в Москве, пострадали двое рабочих. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в районе Кунцево. Уточняется, что одного из пострадавших госпитализировали, второго осматривают медики.

До этого старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков предупредил, что во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Находясь в квартире, он посоветовал избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические.

14 июля в Тульской области молния ударила в толпу отдыхающих на пляже на берегу Оки в селе Бунырево. В результате трое не выжили, еще несколько человек получили травмы.