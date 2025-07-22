Две фигуристки пропали в Сочи после вечерней тренировки

Заявляется, что в настоящее время уточняются обстоятельства исчезновения девочек и возможные варианты их местонахождения. Отмечается, что новых данных о произошедшем пока не поступило — о спортсменках ничего неизвестно больше суток. В Федерации подчеркнули, что они должны были вернуться домой в 19.00 21 июля.