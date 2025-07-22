Две фигуристки пропали в Сочи после вечерней тренировки

Две юные фигуристы Алла Попова и Ирина Максимова пропали в Сочи. По информации Федерации фигурного катания города, они не вернулись домой после вечерней тренировки 21 июля. Об этом пишет издание Championat.com.
Заявляется, что в настоящее время уточняются обстоятельства исчезновения девочек и возможные варианты их местонахождения. Отмечается, что новых данных о произошедшем пока не поступило — о спортсменках ничего неизвестно больше суток. В Федерации подчеркнули, что они должны были вернуться домой в 19.00 21 июля.
Тех, кто владеет какой-либо информацией о них просят обратиться в правоохранительные органы по номеру 102 или на горячую линию по номеру 8−800−700−54−52.
Напомним, в марте текущего года объявили в международный розыск по каналам Интерпола пропавшую больше года назад в Дагестане студентку Анну Цомартову. В феврале 2024 года по делу об ее исчезновении опросили больше 20 свидетелей. Также поиски вели с воздуха.
В марте текущего года появились сведения, что девушку могли вывезти морским путем. В том числе рассматривается версия похищения.
Позже семья обнаружила, что из дома пропали принадлежавшие ей вещи.