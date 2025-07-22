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В Сочи пропали две юные фигуристки

Девочки не вернулись домой после тренировки.

Источник: АиФ Воронеж

Федерация фигурного катания Сочи информирует о розыске двух юных спортсменок, Аллы Поповой и Ирины Максимовой, которые пропали в ночь с 21 на 22 июля.

По информации, размещенной на официальном ресурсе организации, фигуристки не вернулись домой после тренировки. Причины их исчезновения остаются неизвестными.

Федерация обратилась к горожанам с призывом оказать содействие в поисках. Впоследствии публикация была удалена с сайта.

Ранеее сообщалось, что российскую фигуристку Надежду Понтелеенко дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы на мельдоний.