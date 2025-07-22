«Незаконное ограничение свободы»: что известно об обысках и задержаниях в редакции telegram-канала Baza

Главреда telegram-канала Baza увезли на 10-часовой допрос.
В офисе редакции telegram-канала Baza прошли обыски, у журналистов изъяли технику и документы, фактически парализовав их работу. Сотрудники полиции и ОМОН задержали и увезли на допрос главного редактора Глеба Трифонова и еще четверых сотрудников. При этом адвокатов не допускали к задержанным и не раскрывали их процессуальный статус.
Трифонов не выходил на связь почти 10 часов, о его местонахождении ничего не было известно. Сообщается, что это может быть связано с задержанием сотрудников ОВД, которые обвиняются в передаче закрытой информации некоему telegram-каналу для последующего ее обнародования. Подробнее о ходе обысков и задержаниях журналистов — в материале URA.RU.
Изъятие оборудования.
Сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в офисе редакции telegram-канала Baza. У них изъяли телефоны, компьютеры и документы. Двое журналистов в редакции не выходили на связь, их процессуальный статус неизвестен. Сотрудникам канала не сообщили суть претензий.
Главреда забрали на допрос.
Главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (по статье 286 УК РФ). Также на допрос увезли еще нескольких журналистов интернет-издания. По информации telegram-канала «Осторожно, новости», во время допроса их спрашивали о постах за 2023 год.
Незаконное задержание.
Адвокату Глеба Трифонова — Алексею Михальчику — не предоставили информацию о местонахождении его подзащитного и фактически ограничили защиту от вступления в уголовное дело. Об этом рассказал сам адвокат в беседе с Baza. «На данный момент, срок административного задержания истек и фактически речь идет о незаконном ограничении свободы Глеба Трифонова», — сказал Михальчик.
Сотрудники канала в здании СУ СК.
Трифонов и четверо сотрудников интернет-издания находились в здании Следственного управления Следственного комитета по по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщили в telegram-канале Baza со ссылкой на Михальчика.
Следственные действия, по информации защиты, проходят в рамках уголовного дела, которое ведет следователь Гаврилов, его имя не называлось. По словам Михальчика, сотрудники правоохранительных органов более двух с половиной часов отказывались впускать защитников к задержанным. Однако в самом СУ СК по ЦАО Москвы утверждали, что Трифонов и другие сотрудники Baza у них не находятся.
Позже двоих сотрудников канала отпустили без предъявления обвинений. По данным Михальчика, одного из адвокатов допустили к сотруднику, он приступил к работе.
Главред не на связи 10 часов.
Адвокатов не допускали к задержаннымФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Трифонов не выходил на связь почти 10 часов. Его процессуальный статус был неизвестен защите.
Следователь Гаврилов, по словам адвоката главреда, отказался допускать адвокатов и сообщил, что все происходит в рамках закона. «В рамках какого именно закона к задержанному так долго не пускают защитников, следователь не уточняет», — подчеркнул Михальчик. При этом следователь отметил, что Трифонова в здании нет.
Позже выяснилось, что главред интернет-издания вместе с невестой находился в тонированном микроавтобусе, припаркованном у здания СК. После того как канал обратился с публичным призывом предоставить информацию о местонахождении Трифонова, его вместе с невестой вывели из микроавтобуса и проводили в здание СК. Несмотря на это, представителям защиты по-прежнему не разрешали встретиться с задержанным главредом и еще одной сотрудницей редакции.
Задержание сотрудников ОВД.
Сотрудники ОВД были задержаны по подозрению в передаче закрытой информацииФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Несколько сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел были задержаны по подозрению в передаче служебной информации посторонним лицам. По ее словам, эти сведения впоследствии становились достоянием широкой общественности.
«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предположительно, эти задержания могут быть связаны с обысками в редакции telegram-канала Baza, однако связь между событиями не подтверждена.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и незаконной передаче сведений ограниченного доступа, которые затем были обнародованы в одном из российских telegram-каналов.
Следователи прокомментировали ситуацию.
СК сообщил, что допросы связаны с подозрением в даче взяткиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU.
Только вечером 22 июня Главное следственное управление СК РФ по Москве впервые прокомментировало обыски в редакции telegram-канала Baza. По их данным, журналистов подозревают в даче взятки. «Они доставлены к следователю для допроса», — сообщили в СК.
Следствие уточнило, что во время обысков в редакции были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, которые, по оценке ведомства, имеют существенное значение для расследования дела. Кроме того, сотрудники СК задержали троих сотрудников полиции на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области. Все они будут доставлены в Москву для проведения необходимых следственных действий.