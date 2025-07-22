«Незаконное ограничение свободы»: что известно об обысках и задержаниях в редакции telegram-канала Baza

Позже выяснилось, что главред интернет-издания вместе с невестой находился в тонированном микроавтобусе, припаркованном у здания СК. После того как канал обратился с публичным призывом предоставить информацию о местонахождении Трифонова, его вместе с невестой вывели из микроавтобуса и проводили в здание СК. Несмотря на это, представителям защиты по-прежнему не разрешали встретиться с задержанным главредом и еще одной сотрудницей редакции.