Две юные фигуристки пропали в Сочи

Пару дней назад Life.ru сообщал, что в Карелии идут поиски туристов, которые пропали в ходе сплава на байдарках по Белому морю. Четверо из группы смогли доплыть до островов архипелага Кузова. Двоих спасатели эвакуировали сразу, за остальными направили вертолёт. Ещё троих продолжают искать.