Почти 30 детей заразились неизвестной болезнью в лагере под Челябинском

Доктора оказывают всю необходимую помощь 28 детям, которые пожаловались на недомогание и обратились в медицинский блок детского оздоровительного лагеря «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
Инцидент произошел ночью. Большинство детей поместили в изолятор, пятерых из них перевезли в больницу. Профильные эксперты провели санитарную обработку территории лагеря, уделив особое внимание кухням и спальням. Руководство «Аленушки» приняло решение о досрочном завершении смены — родителям позже вернут деньги за путевки.
— Подготовка лагеря к открытию заезда детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и мер недопущения травматизма, — передает официальный Telegram-канал ЮУЖД.
8 июля в Республике Дагестан произошли массовые случаи отравления среди жителей населенных пунктов Верхний Тагиркент, Магарамкент, Гапцах, Куйсун и Гиляр Магарамкентского района. Инфекция передавалась через воду. 11 июля число случаев отравления водой в республике возросло до 372, из них 357 человек — дети.