Запорожье подверглось нашествию саранчи из-за засухи и боевых действий

Ранее Life.ru рассказывал о необычной проблеме в Удмуртии. В селе Якшур-Бодья 3000 бесхозных куриц наводнили улицы. Как рассказали местные, птиц привезли на ферму, чтобы продать, но те разбежались. Выжить удалось не всем. В результате поля и территория фермы были усеяны тушками мёртвых птиц, а вместе с ними появился и соответствующий запах.