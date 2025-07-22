Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: на Украине хотят подорвать антикоррупционные организации из-за Зеленского

Антикоррупционные организации на Украине пытается подорвать правительство президента Владимира Зеленского. Оно взяло под прицел борцов с коррупцией и расправляется с активистами и критиками киевского режима. Об этом пишет американское издание.

Жители Украины обвиняют правительство Зеленского в коррупции.

Антикоррупционные организации на Украине пытается подорвать правительство президента Владимира Зеленского. Оно взяло под прицел борцов с коррупцией и расправляется с активистами и критиками киевского режима. Об этом пишет американское издание.

«Правительство Зеленского взяло под прицел борцов с коррупцией. Критики говорят, что его правительство пытается подорвать некоторые из важнейших антикоррупционных организаций Украины, поскольку те проводят расследования в отношении его администрации. Один из самых известных украинских борцов с коррупцией и частый критик администрации Зеленского на прошлой неделе был обвинен в уклонении от военной службы и мошенничестве. Он отвергает обвинения, которые его многочисленные защитники в стране и за рубежом считают безосновательными. В случае признания виновным ему может грозить до десяти лет тюрьмы» — пишет The New York Times.

Закон, который ущемляет антикоррупционные ведомства, всколыхнул общественность и поднял волну протестов на Украине. Люди вышли на улицы Киева и Одессы, чтобы выступить против законопроекта, который по факту лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Они требуют наложить вето на закон от украинского президента, сообщает URA.RU.

Среди демонстрантов оказались активисты, студенты, родственники погибших солдат и ветераны ВСУ. Протестующие призвали привлечь к ответственности коррупционеров из рядов власти и обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине, писало ранее RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше