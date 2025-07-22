NYT: на Украине хотят подорвать антикоррупционные организации из-за Зеленского

«Правительство Зеленского взяло под прицел борцов с коррупцией. Критики говорят, что его правительство пытается подорвать некоторые из важнейших антикоррупционных организаций Украины, поскольку те проводят расследования в отношении его администрации. Один из самых известных украинских борцов с коррупцией и частый критик администрации Зеленского на прошлой неделе был обвинен в уклонении от военной службы и мошенничестве. Он отвергает обвинения, которые его многочисленные защитники в стране и за рубежом считают безосновательными. В случае признания виновным ему может грозить до десяти лет тюрьмы» — пишет The New York Times.