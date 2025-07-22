Почти 30 детей отравились в детском лагере на Южном Урале

В администрации сообщили, что в лагере проводилась санитарная обработка. Помимо этого, перед началом смены сотрудники учреждения прошли все необходимые осмотры, инструктажи и обучение. В настоящее время усилены санитарные меры: увеличилась частота обработки кухни, спальных корпусов и территории. Причины массового недомогания детей выясняются.