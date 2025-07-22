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Почти 30 детей отравились в детском лагере на Южном Урале

В детском лагере «Алёнушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 28 детей. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

«По оперативной информации, ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря “Алёнушка”, где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра», — сказано в сообщении.

Несовершеннолетних поместили в медицинский изолятор лагеря, им оказывается вся необходимая помощь. Уточняется, что пять детей госпитализированы.

В администрации сообщили, что в лагере проводилась санитарная обработка. Помимо этого, перед началом смены сотрудники учреждения прошли все необходимые осмотры, инструктажи и обучение. В настоящее время усилены санитарные меры: увеличилась частота обработки кухни, спальных корпусов и территории. Причины массового недомогания детей выясняются.

Ранее в Хакасии 10-летняя школьница умерла после отдыха в детском лагере. Девочка почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура и началась рвота. После госпитализации несовершеннолетней диагностировали отравление. 1 июля её состояние резко ухудшилось, врачи оказались бессильны.