Двое мужчин упали в подвал и разбились на севере Москвы

В столичном районе Северное Медведково двое мужчин упали в подвал дома и разбились. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Соседи пострадавших рассказали, что мужчины распивали алкоголь, сидя на стенке возле лестницы, ведущей в подвал. Один из них начал заваливаться, второй попытался его удержать, но в результате они оба упали вниз.
— Получается, либо один другого потянул назад, когда падал, либо пытался удержать его и вместе с ним провалился, — отметил очевидец.
Одним из пострадавших оказался мужчина 1956 года рождения. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, передает Telegram-канал.
В тот же день появились сообщения о том, что в центре Москвы девушка разбилась насмерть в результате падения с 12-го этажа на балкон третьего этажа апартаментов премиум-класса. По данным журналистов, в здании, из которого выпала девушка, также расположены офисные помещения.