Двое мужчин упали в подвал и разбились на севере Москвы

В тот же день появились сообщения о том, что в центре Москвы девушка разбилась насмерть в результате падения с 12-го этажа на балкон третьего этажа апартаментов премиум-класса. По данным журналистов, в здании, из которого выпала девушка, также расположены офисные помещения.