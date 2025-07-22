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Умер рок-музыкант Оззи Осборн

Умер легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Sky News.

Осборну было 76 лет.

Умер легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Sky News.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОззи Осборн дал прощальный концерт в Британии.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», — передает телеканал. Согласно сообщению, музыкант был с семьей в последние минуты своей жизни.

Осборн был одним из основателей и участников группы Black Sabbath. Он сформировал такие направления, как хард-рок и хеви-метал.