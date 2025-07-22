В лагере в Челябинской области за медпомощью обратились 28 детей

В Челябинской области 28 детей, пребывающих в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги, в структуру которой входит лагерь.
«Ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дети были помещены в медицинский изолятор на территории лагеря для оказания необходимой помощи. При этом пять из них были отправлены в больницу. Причины и обстоятельства недомогания среди детей уточняются.
В свою очередь представители ЮУЖД отметили, что на территории учреждения была проведена необходимая санитарная обработка и осмотр всего персонала смены перед началом приема детей.
Ранее KP.RU сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей и персонала в лагере «Орленок» в Саратовской области.