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В лагере в Челябинской области за медпомощью обратились 28 детей

В лагере «Аленушка» в Челябинской области 28 детей были помещены в изолятор после жалоб на недомогание, пять из них отправлены в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области 28 детей, пребывающих в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги, в структуру которой входит лагерь.

«Ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети были помещены в медицинский изолятор на территории лагеря для оказания необходимой помощи. При этом пять из них были отправлены в больницу. Причины и обстоятельства недомогания среди детей уточняются.

В свою очередь представители ЮУЖД отметили, что на территории учреждения была проведена необходимая санитарная обработка и осмотр всего персонала смены перед началом приема детей.

Ранее KP.RU сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей и персонала в лагере «Орленок» в Саратовской области.