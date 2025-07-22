Авиабомбы стерли с лица земли подготовленных в Британии бойцов ВСУ: главное об СВО 22 июля

«Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — сказал украинский президент. Он отметил, что Евросоюз открыл возможность выделения значительных средств для поддержки Украины. Для этого страны-члены ЕС могут взять необходимые суммы под свои обязательства, а затем передать их Киеву. В связи с затягиванием процесса передачи помощи, Зеленский подчеркнул, что у него возникают вопросы не только к странам ЕС, но и к НАТО.