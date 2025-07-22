Авиабомбы стерли с лица земли подготовленных в Британии бойцов ВСУ: главное об СВО 22 июля

ФАБы уничтожили подготовленных украинских бойцов в Днепропетровской области.
ВС РФ ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по отряду ВСУ, который проходил подготовку в Великобритании, и полностью уничтожили его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от грядущих переговоров Москвы и Киева не стоит ожидать прорыва. Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада. Российские военные, освободив село Новоторецкое, усилили давление сразу на двух направлениях. Главные события о спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Уничтожен отряд британских наемников.
В селе Великомихайловка Днепропетровской области уничтожен отряд ВСУ, прошедший подготовку в Великобритании. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ.
Военнослужащих недавно перебросили на этот участок фронта для усиления обороны. Среди погибших были военнослужащие с богатым боевым опытом. Многие из них участвовали в боях на других направлениях, включая Курскую область.
Подготовка третьего раунда переговоров.
Песков заявил, что для прорыва в переговорах нет поводовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Процесс урегулирования украинского конфликта — сложная тема, поэтому вряд ли здесь возможен прорыв на грядущем третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом. Для этого нет поводов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Турецкая делегация примет участие в переговорах России и Украины, которые пройдут в Стамбуле на этой неделе. Турция рассчитывает на продолжение диалога по итогам российско-украинских переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский обозначил состав группы для третьего раунда переговоров с РФ: ее снова возглавит Рустем Умеров, теперь уже секретарь Совета нацбезопасности страны. Также в нее войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента. Вероятными датами являются 23−25 июля, вероятными темами обсуждения — обмен мнениями о мирном урегулировании и меморанудмах.
Зеленский пожаловался на Европу.
Киев не удовлетворен действиями Евросоюза из-за недостаточной финансовой помощи. Несмотря на ранее озвученные обещания, Украина до сих пор не получила 150 миллиардов евро поддержки. Об этом заявил Зеленский.
«Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — сказал украинский президент. Он отметил, что Евросоюз открыл возможность выделения значительных средств для поддержки Украины. Для этого страны-члены ЕС могут взять необходимые суммы под свои обязательства, а затем передать их Киеву. В связи с затягиванием процесса передачи помощи, Зеленский подчеркнул, что у него возникают вопросы не только к странам ЕС, но и к НАТО.
ТЦК на Украине становятся жестче.
На Украине работают «мобильные ТЦК», дистанционно мобилизующее мужчинФото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes.
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) на Украине ежедневно избивают до смерти мобилизованных мужчин и не оказывают им необходимой медицинской помощи, что приводит к их гибели. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.
«Но по факту действия ТЦК только становятся жестче. Сколько уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают вовремя медицинскую помощь и люди умирают? Это происходит ежедневно по всей Украине. Никто ничего не хочет решать, потому что это вопрос больших денег», — заявила Скороход.
На Украине уже начали работать мобильные ТЦК. «Создание мобильных ТЦК не предусматривает наличие дополнительных передвижных пунктов или перенесение их работы в автобусы», — пояснил депутат Верховной рады и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко.
По заявлению депутата, термин «мобильный» применяется к тем подразделениям ТЦК, которые осуществляют личное взаимодействие с военнообязанными гражданами. Он отметил, что в большинстве случаев работа центров комплектования может вестись дистанционно, а необходимость очного присутствия возникает только при контакте с определенными категориями призывников.
Значение освобождения Новоторецка.
ВС РФ активно продвигаются у КрасноармейскаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Село Новоторецкое в ДНР было освобождено 22 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Это позволило выровнять линию фронта в направлении города Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.
«Новоторецкое примыкает к Димитрову с востока. Фактически теперь наши войска выровняли линию фронта и усилили давление на ВСУ в самом Димитрове», — отметил советник главы ДНР.
После освобождения Новоторецкого российские военные приступили к формированию широкого охвата города Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Наши войска продолжают развивать успех на красноармейском направлении. После освобождения населенного пункта Маяк мы пошли в южном направлении и уже освободили населенный пункт Новоторецкое. Все это, по моему мнению, звенья одной цепи. Идет широкий охват Красноармейска, причем довольно-таки серьезными, успешными темпами, как с западной части данного населенного пункта, так и с восточной. Вот как раз Новоторецкое является восточной частью окружения Красноармейска», — подчеркнул Марочко.
Фронт ВСУ сыпется, и ждать чуда не приходится.
Украинский фронт терпит крах по всем направлениям, и рассчитывать на перелом ситуации не приходится. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, ее слова передает ТАСС.
«Фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно. Ожидать, что сейчас свершится чудо и к нам снизойдет кто-то с высоты небес и решит наши проблемы — я в это не верю», — сказала Скороход. По ее словам, она опирается на информацию, полученную в разговорах с военнослужащими. Депутат также отметила, что Киев не может рассчитывать на активную поддержку Соединенных Штатов до конца лета.
Трампу предрекли повтор судьбы в Афганистане.
Вмешательство президента США Дональда Трампа в украинский конфликт может привести к выдвижению против него обвинений, как это было в ходе столкновения в Афганистане. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп якобы намерен выйти из украинского конфликта. «Как в дипломатическом, так и в военном плане», — отметил Болтон.