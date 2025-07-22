В Воронеже врачи спасли двухлетнего малыша, который проглотил 48 магнитов

Врачи Воронежской областной детской клинической больницы № 2 успешно провели сложнейшую операцию, чтобы спасти двухлетнего малыша, проглотившего 48 магнитов и один металлический шарик. Случай, о котором сообщил Минздрав России, мог обернуться серьезными осложнениями, однако оперативные действия медиков позволили сохранить жизнь и здоровье ребенка.
При рентгенологическом исследовании в брюшной полости ребенка было обнаружено 49 инородных тел. В процессе гастроскопии из желудка было извлечено 45 магнитных элементов и шарик, но три магнита успели проникнуть в кишечник. В связи с тем, что магниты, находясь внутри организма, соединяются, что чревато повреждением внутренних тканей, оставшиеся предметы были извлечены хирургическим путем через минимальный надрез.
По словам врачей, ребенок заглатывал магниты не одномоментно, а постепенно, что значительно осложнило ситуацию.
В настоящее время состояние маленького пациента оценивается как стабильное, его жизни ничто не угрожает. После выписки из больницы он продолжит реабилитацию дома.