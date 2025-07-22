В Воронеже врачи спасли двухлетнего малыша, который проглотил 48 магнитов

При рентгенологическом исследовании в брюшной полости ребенка было обнаружено 49 инородных тел. В процессе гастроскопии из желудка было извлечено 45 магнитных элементов и шарик, но три магнита успели проникнуть в кишечник. В связи с тем, что магниты, находясь внутри организма, соединяются, что чревато повреждением внутренних тканей, оставшиеся предметы были извлечены хирургическим путем через минимальный надрез.