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Осипов: в Забайкалье задержаны поджигатели, «работавшие на украинцев»

В Забайкальском крае задержали несколько человек, которые намеренно устраивали лесные пожары и «работали на украинцев», сообщил глава региона Александр Осипов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, выявились и факты умышленных поджогов. Уже сейчас задержано несколько человек. Работали они на украинцев. Сейчас работают правоохранительные органы», — отметил Осипов.

Он также рассказал, что до июля в регионе наблюдалась крайне сложная ситуация из-за отсутствия осадков, шести температурных рекордов и сильных ветров.

Конечно, это создало крайне опасную пожарную ситуацию. <…> До июля все стояло абсолютно сухое — сухой стог сена и сухие леса.

Александр Осипов
Глава Забайкальского края (цитата по «RTVI»)

По его словам, ситуацию удалось стабилизировать благодаря усилиям федеральных ведомств, в частности МЧС России и Минприроды. Осипов отметил, что огонь ежедневно угрожал нескольким населенным пунктам — от пяти до десяти сел.

По данным регионального минприроды, семь жителей Забайкалья получили в общей сложности более 1 млн рублей за помощь в задержании поджигателей. Всего с информацией о поджигателях в полицию обратились 20 человек, трое из них предоставили точные данные, а четверо самостоятельно задержали поджигателей.

С 14 апреля в регионе действует вознаграждение: за задержание поджигателя — 250 тыс. рублей, за информацию — 150 тыс. рублей.

14 июля МЧС России сообщило, что в Забайкалье тушат два лесных пожара на площади в 21 гектар. В ведомстве уточнили, что с начала года в регионе зафиксировано 705 возгораний почти на 3 млн гектаров.

В начале июля Рослесхоз сообщил, что с начала года в Забайкальском крае удалось ликвидировать 658 лесных пожаров, охвативших 2,5 млн гектаров. В работах по тушению были задействованы около 1,3 тыс. человек.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Павел Волжин отметил, что с марта по июнь огонь охватил 2,781 млн гектаров леса, всего зарегистрировано 694 пожара. Основная причина — умышленные поджоги. Выявлено 104 виновника, среди них 42 несовершеннолетних.