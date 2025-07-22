Осипов: в Забайкалье задержаны поджигатели, «работавшие на украинцев»

«К сожалению, выявились и факты умышленных поджогов. Уже сейчас задержано несколько человек. Работали они на украинцев. Сейчас работают правоохранительные органы», — отметил Осипов.
Он также рассказал, что до июля в регионе наблюдалась крайне сложная ситуация из-за отсутствия осадков, шести температурных рекордов и сильных ветров.
Конечно, это создало крайне опасную пожарную ситуацию. <…> До июля все стояло абсолютно сухое — сухой стог сена и сухие леса.
По его словам, ситуацию удалось стабилизировать благодаря усилиям федеральных ведомств, в частности МЧС России и Минприроды. Осипов отметил, что огонь ежедневно угрожал нескольким населенным пунктам — от пяти до десяти сел.
По данным регионального минприроды, семь жителей Забайкалья получили в общей сложности более 1 млн рублей за помощь в задержании поджигателей. Всего с информацией о поджигателях в полицию обратились 20 человек, трое из них предоставили точные данные, а четверо самостоятельно задержали поджигателей.
С 14 апреля в регионе действует вознаграждение: за задержание поджигателя — 250 тыс. рублей, за информацию — 150 тыс. рублей.
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Павел Волжин отметил, что с марта по июнь огонь охватил 2,781 млн гектаров леса, всего зарегистрировано 694 пожара. Основная причина — умышленные поджоги. Выявлено 104 виновника, среди них 42 несовершеннолетних.