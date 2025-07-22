Осипов: в Забайкалье задержаны поджигатели, «работавшие на украинцев»

По данным регионального минприроды, семь жителей Забайкалья получили в общей сложности более 1 млн рублей за помощь в задержании поджигателей. Всего с информацией о поджигателях в полицию обратились 20 человек, трое из них предоставили точные данные, а четверо самостоятельно задержали поджигателей.