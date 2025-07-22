Картаполов объяснил суть закона о круглогодичном призыве

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов представили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий возможность проведения призывной кампании на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно поправкам, период, в течение которого допускается объявление призыва, расширяется и охватывает весь год — с 1 января по 31 декабря. При этом действующий порядок направления призывников к местам прохождения службы останется прежним: отправка будет организована по-прежнему два раза в год.