Крыша поехала от ливня: Две женщины пострадали при обрушении в кафе под Калининградом

Непогода в последнее время нередко становится причиной ЧП. Так, в Москве за один день было зафиксировано сразу несколько случаев падения деревьев на автомобили. В Мирском переулке одно дерево придавило сразу две машины, в других районах столицы пострадали ещё несколько авто. В некоторых местах пришлось временно перекрывать дороги, что вызвало заторы и сбои в движении.