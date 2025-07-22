Школьница сломала челюсть, пока висела на дорожном знаке в Свердловской области

По данным журналистов, на такое поведение подростков вдохновил американский рэпер Канье Уэст, который во время одного из своих выступлений поднялся над сценой в свете прожекторов. Тренд появился в США, а затем распространился по всему миру и добрался до России. Представители российского общественного движения «Сорок Сороков» потребовали, чтобы со всеми подростками, которые снимали подобные ролики, провели разъяснительные беседы в связи с неуважением к верующим. Кроме того, активисты призвали привлечь совершеннолетних участников акции к уголовной ответственности.