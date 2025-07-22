Школьница сломала челюсть, пока висела на дорожном знаке в Свердловской области

В Свердловской области девушка-подросток сломала челюсть, пока висела на дорожном знаке, снимая трендовый видеоролик. Об этом во вторник, 22 июля, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Девушка повисла на дорожном знаке, изображая распятие Иисуса Христа, согласно тренду. Но объект не выдержал веса школьницы и сломался. В результате девушка упала и ударилась о землю лицом. На данный момент подросток находится в больнице, в отношении нее планируют возбудить дело о порче имущества, сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.
По данным журналистов, на такое поведение подростков вдохновил американский рэпер Канье Уэст, который во время одного из своих выступлений поднялся над сценой в свете прожекторов. Тренд появился в США, а затем распространился по всему миру и добрался до России. Представители российского общественного движения «Сорок Сороков» потребовали, чтобы со всеми подростками, которые снимали подобные ролики, провели разъяснительные беседы в связи с неуважением к верующим. Кроме того, активисты призвали привлечь совершеннолетних участников акции к уголовной ответственности.