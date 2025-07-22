Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле

Минтранс обещает обеспечить транспортом всех пассажиров, которые из-за аварии были вынуждены сойти на берег. Всего на 10 пассажирских судах, ожидавших прохода через шлюз, находилось порядка 1,5 тыс. человек. Часть из них была перенаправлена по другим маршрутам, так же, при необходимости, поступят с пассажирскими судами, которые должны пройти через проблемный участок с 23 по 25 июля.