РБК: в Волгограде задержали журналиста и политолога Михаила Серенко

Дело связано с администрированием интернет-ресурса.
В Волгограде был задержан журналист и бывший депутат городской думы Михаил Серенко. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, с которым пообщался РБК, а также источники издания «Блокнот Волгоград».
«Полиция задержала в Волгограде журналиста и бывшего депутата волгоградской думы Михаила Серенко», — передает РБК со ссылкой на источник. Собеседник РБК уточнил, что задержание связано с подозрением в вымогательстве и публичном оправдании нацизма.