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РБК: в Волгограде задержали журналиста и политолога Михаила Серенко

В Волгограде был задержан журналист и бывший депутат городской думы Михаил Серенко. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, с которым пообщался РБК, а также источники издания «Блокнот Волгоград».

Дело связано с администрированием интернет-ресурса.

В Волгограде был задержан журналист и бывший депутат городской думы Михаил Серенко. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, с которым пообщался РБК, а также источники издания «Блокнот Волгоград».

«Полиция задержала в Волгограде журналиста и бывшего депутата волгоградской думы Михаила Серенко», — передает РБК со ссылкой на источник. Собеседник РБК уточнил, что задержание связано с подозрением в вымогательстве и публичном оправдании нацизма.