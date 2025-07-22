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Все ранее задерживавшиеся поезда «Таврия» следуют по расписанию

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Все поезда компании «Гранд сервис экспресс», которые ранее задерживались, вернулись к движению по графику, сообщили в пресс-службе организации.

Источник: РИА "Новости"

«Все поезда “Таврия” и “Таврия экспресс”, которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим пассажиров за понимание», — говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД) сообщалось, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломня в Ростовской области произошел пожар. Для его ликвидации был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов, в том числе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) и «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

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