Защита главреда Baza Трифонова готовит заявление о похищении человека

«В течение всего дня в СУ СК по ЦАО г. Москвы давали противоречивую информацию. То говорили, что Трифонов в здании, то отрицали это. То утверждали, что он находится в статусе свидетеля, то заявляли, что Глеб Трифонов с коллегой задержаны по подозрению в даче взятки», — говорит Михальчик.