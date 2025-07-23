Минтранс создал оперштаб после повреждения шлюза на Волге

«В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле… На площадке находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Последние будут проводить работы по демонтажу аварийной конструкции, которая в настоящее время мешает проходу судов», — говорится в сообщении.