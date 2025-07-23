Минтранс создал оперштаб после повреждения шлюза на Волге

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге, где из-за повреждения шлюза остановлено судоходство, сроки возобновления навигации будут определены после исследовательских работ, сообщило министерство.
Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге приостановлено из-за повреждения шлюза, сообщила ранее во вторник Приволжская транспортная прокуратура.
«В Минтрансе создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле… На площадке находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Последние будут проводить работы по демонтажу аварийной конструкции, которая в настоящее время мешает проходу судов», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ.