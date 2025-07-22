Рекордный по силе ливень накрыл Москву, есть разрушения: что известно к этому часу

По данным специалистов, на метеостанции «Балчуг» в центре Москвы зафиксировали 82 миллиметра дождя. Это превышает месячную норму для июля и уступает лишь показателям, зарегистрированным в ряде регионов Юго-Восточной Азии, где традиционно фиксируют экстремальные ливни. В Гидрометцентре также уточнили, что московский ливень стал рекордным за всю историю наблюдений. Предыдущее достижение было установлено еще в 1879 году.