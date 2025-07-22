Рекордный по силе ливень накрыл Москву, есть разрушения: что известно к этому часу

От обильных осадков под водой оказались дороги и тротуары.
Продолжительные осадки накрыли Московскую область и принесли значительный ущерб инфраструктуре. Для безопасности людей специалистам пришлось перекрывать дороги и мосты. Поток туристов на Красную площадь значительно сократился, а владельцы квартир считают убытки от нарушенного ремонта. Тем временем синоптики констатируют погодные антирекорды. Подробнее о последствиях возникших катаклизмов, в материале URA.RU.
Мощные ливни накрыли Москву.
В Москве 22 июля выпало до 40% месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям улиц и пробкам. О сложной ситуации также сообщили жители из Жуковского, Раменского и других населенных пунктов региона.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоезд «Иволга» едет по затопленным путям на «Площади трех вокзалов». Видео.
Московский департамент транспорта предупредил граждан о возможных локальных задержках в движении наземного транспорта. Особое внимание водителей призвали уделять безопасности на подъемах мостов и эстакад, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.
Коммунальщики проводят работы по устранению последствий непогоды и советуют жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В настоящее время ведется откачка воды с затопленных территорий, ликвидируются повреждения систем водоснабжения и канализации, также проводится проверка состояния ливневой канализации и дорожного покрытия.
Непогода привела к разрушениям в Москве.
Ночью из-за дождей в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста. В итоге были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма».
В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили. Информация о пострадавших не поступала.
От ливня серьезно пострадал дорогостоящий ремонт в подмосковном ЖК «Римский» в поселке Развилка Ленинского городского округа. На кадрах очевидцев в соцсети видно, как вода льется с потолка в фойе комплекса, заливая все вокруг. От влаги взбухли стены, на полу возникла вода.
В московском районе Солнцево от влаги полностью разрушился фасад магазина «Пятерочка». Вокруг места обрушения установили оградительную ленту. А в торговом центре «Павелецкая Плаза» в столице России прямо перед эскалатором обрушился потолок. Тем временем в муниципальном округе Истра произошло подтопление и разрушение моста через реку Песочная. Затруднен подъезд к садоводческому товариществу и коттеджному поселку «Сысоево Парк».
Ливни парализовали движение, люди покидают Красную площадь.
По улице Тихой в Москве полностью перекрыли движение. Причиной стал провал дорожного полотна возле дома № 4. Ситуацию мониторят сотрудники Госавтоинспекции и городские коммунальные службы, водителям рекомендовали двигаться в объезд.
Из-за сильных осадков значительная часть гостей столицы вынуждена покинуть Красную площадь. В надежде укрыться от дождя люди прячутся в соседних зданиях. Автомобильное движение там также затруднено.
Из-за непогоды оказались перекрытыми улицы и временно остановлено метро на участке Филевской линии. Движение, частности, перекрыто между Багратионовской и Кунцевской. Проезд закрыт на Минской улице, по улице Герасима Курина, на Ярцевской улице в районе дома 32 (площадь Академика Петрова), а также на Малой Филевской улице в районе дома 14а.
Дожди стали рекордными в мире.
Ливень, обрушившийся на Москву, вошел в число самых мощных в мире за последние сутки по количеству осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Жители и гости Москвы вынуждены спасаться от дождя в магазинах и переходахФото: Георгий Бергал © URA.RU.
По данным специалистов, на метеостанции «Балчуг» в центре Москвы зафиксировали 82 миллиметра дождя. Это превышает месячную норму для июля и уступает лишь показателям, зарегистрированным в ряде регионов Юго-Восточной Азии, где традиционно фиксируют экстремальные ливни. В Гидрометцентре также уточнили, что московский ливень стал рекордным за всю историю наблюдений. Предыдущее достижение было установлено еще в 1879 году.
Какой прогноз погоды на ближайшее время.
Пик ливневых осадков в Москве уже миновал, ближайшие дожди будут менее интенсивными. Однако погодные условия в столице по-прежнему сохранятся неустойчивыми из-за влияния высотного циклона.
Из-за ливней возник транспортный коллапсФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Согласно прогнозу, во вторник 22 июля в Москве и Подмосковье наблюдалась облачная погода с прояснениями. Максимальная интенсивность дождей могла составить до восьми миллиметров осадков.