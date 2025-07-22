В Кирове пенсионерка обокрала спящего подростка в подъезде

В одном из многоквартирных домов Кирова пенсионерка обокрала подростка, который спал в подъезде, передает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, пожилая женщина похитила рюкзак с кошельком и мобильный телефон, оставленные без присмотра. Суммарный причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей.
«У полицейских есть основания полагать, что к совершению может быть причастна женщина, попавшая на запись камер видеонаблюдения», — говорится в публикации.
ГУ МВД России по региону также опубликовало кадры с камер, на которых запечатлено, как пожилая женщина перешагивает через спящего на ступенях в подъезде подростка, однако через некоторое время возвращается и что-то забирает из его рук и кладет себе в сумку. Выйдя на улицу, она перекладывает вещи из рюкзака подростка, в том числе кошелек и зонт, в свою сумку. Затем женщина уходит, захватив и сам рюкзак.
Напомним, ранее стало известно, что запиравшая пятерых детей в подвале на ночь опекунша осуждена на Урале.