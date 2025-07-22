В Кирове пенсионерка обокрала спящего подростка в подъезде

ГУ МВД России по региону также опубликовало кадры с камер, на которых запечатлено, как пожилая женщина перешагивает через спящего на ступенях в подъезде подростка, однако через некоторое время возвращается и что-то забирает из его рук и кладет себе в сумку. Выйдя на улицу, она перекладывает вещи из рюкзака подростка, в том числе кошелек и зонт, в свою сумку. Затем женщина уходит, захватив и сам рюкзак.