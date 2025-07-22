В Петербурге девушка устроила стрельбу на фестивале

В Санкт-Петербурге полиция ведет расследование инцидента, произошедшего на фестивале уличных театров на Елагином острове. 24-летняя девушка подозревается в стрельбе из газового пистолета. Об этом информирует региональное управление МВД.
Сообщается, что между подозреваемой и 36-летней посетительницей фестиваля, находившейся в сопровождении двух своих детей, возникла ссора, в ходе которой подозреваемая открыла стрельбу. В результате пострадала ее оппонентка, а также дети в возрасте 9 и 13 лет.
Подозреваемая задержана и привлечена к административной ответственности за хулиганство.
Следственный комитет также начал проверку и возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве с использованием предметов, применяемых в качестве оружия. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жениха, который устроил стрельбу на собственной свадьбе, отправили под стражу.