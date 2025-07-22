В Петербурге девушка устроила стрельбу на фестивале

Сообщается, что между подозреваемой и 36-летней посетительницей фестиваля, находившейся в сопровождении двух своих детей, возникла ссора, в ходе которой подозреваемая открыла стрельбу. В результате пострадала ее оппонентка, а также дети в возрасте 9 и 13 лет.