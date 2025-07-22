В детском лагере Челябинской области произошло массовое отравление

«Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пять детей отправлены в больницу. Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря», — сказано в публикации.