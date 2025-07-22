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В детском лагере Челябинской области произошло массовое отравление

Руководство лагеря решило досрочно завершить смену.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области 28 детей, которые отдыхали в детском оздоровительном лагере «Аленушка», почувствовали себя плохо и обратились за помощью в медблок, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пять детей отправлены в больницу. Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря», — сказано в публикации.

Руководство лагеря решило досрочно завершить смену. Родителям детей вернут деньги за путевки.

Как сообщает СУ СК по региону, предварительно, у нескольких детей обнаружили симптомы острой кишечной инфекции. Специалисты возбудили уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли по неосторожности массовое заболевание людей.

Ранее сообщалось, что 274 человека обратились к врачам после отравления водой в Дагестане.