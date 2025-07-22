В Пермском крае отец пять месяцев истязал четверых детей

Жителя Лысьвы будут судить за истязание собственных детей, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.
Согласно информации, полученной в ходе следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года, гражданин, проживающий в городе Лысьва Пермского края, систематически наносил побои своим четырем детям, возраст которых варьируется от 4 до 11 лет.
На данный момент дети изъяты из семьи и находятся в специализированном центре, предназначенном для оказания помощи детям, лишенным родительской заботы, говорится в заявлении ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по выяснению всех деталей инцидента. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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