На Украине начались протесты из-за решений Зеленского по борцам с коррупцией

Протесты проходят в Киеве и Львове.
В Киеве и Львове прошли массовые митинги против принятого Верховной Радой закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщают украинские СМИ.
«Во Львове у памятника Шевченко уже собрались протестующие против законопроекта № 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП», — говорится в сообщении telegram-канала украинского телеканала «Эспрессо». В Киеве протестующие собрались возле театра имени Франко, где, согласно данным «Страна.ua», число участников достигает нескольких сотен человек.
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, который лишает НАБУ и САП значительной части самостоятельности. По утверждению ряда депутатов, президент Владимир Зеленский уже подписал этот документ. Некоторые парламентарии трактуют происходящее как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны.
На фоне протестов в различных регионах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в государственной измене, коррупции и незаконных связях с Россией. Представители НАБУ заявили, что процедуры проходили без постановления суда. Был задержан руководитель одного из межрегиональных управлений бюро Руслан Магамедрасулов. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обыски стали реакцией властей на расследование в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее уже предупреждали о попытках лишить их независимости через поправки в законопроект № 12414, который, по их мнению, фактически уничтожает самостоятельность антикоррупционной системы, созданной в 2015 году при поддержке зарубежных партнеров. Ведомства подчеркивали, что сохранение независимости антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества Украины с международными организациями.