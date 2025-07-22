На Украине начались протесты из-за решений Зеленского по борцам с коррупцией

На фоне протестов в различных регионах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в государственной измене, коррупции и незаконных связях с Россией. Представители НАБУ заявили, что процедуры проходили без постановления суда. Был задержан руководитель одного из межрегиональных управлений бюро Руслан Магамедрасулов. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обыски стали реакцией властей на расследование в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.