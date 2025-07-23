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Тело мужчины обнаружено в реке Смоленке на Васильевском острове

Спасатели извлекли из воды тело 50-летнего жителя Курганской области, предварительная причина смерти — утопление.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 22 июля 2025 года было обнаружено тело мужчины в реке Смоленке. Как сообщает издание «Фонтанка», тело извлекли из воды спасатели в районе Ново-Андреевского моста и передали сотрудникам правоохранительных органов.

По предварительным данным, погибшим оказался 50-летний житель Курганской области. На теле не обнаружено видимых следов насильственной смерти. Внешний осмотр показал, что тело находилось в воде продолжительное время. Одежда и обувь на погибшем сохранились.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела. Точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты в ходе дальнейших исследований.