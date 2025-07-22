Мужчина 10 лет жил рядом с телом матери, скрывая её смерть ото всех

Заметив странности в поведении мужчины на улице, попросил его предоставить информацию о себе и матери. Мияваки отказался, что вызвало подозрения. Полицейские пришли по адресу, зарегистрированному на его мать, и обнаружили заваленную мусором квартиру. В туалете лежали останки пожилой женщины. ДНК-экспертиза показала, что это 95-летняя мать мужчины. Мияваки признался, что с самого начала знал о её смерти, но страх общения с людьми помешал ему сообщить о случившемся.
Это не первый подобный случай в Японии. Ранее в Токио мужчина на протяжении двух лет скрывал смерть своего отца, чтобы не тратиться на похороны. Тело 86-летнего пенсионера он спрятал в шкафу, а сам всё это время продолжал получать за него пенсию. Тайное стало явным после того, как соседи заподозрили неладное и обратились в полицию.