Мужчина 10 лет жил рядом с телом матери, скрывая её смерть ото всех

Это не первый подобный случай в Японии. Ранее в Токио мужчина на протяжении двух лет скрывал смерть своего отца, чтобы не тратиться на похороны. Тело 86-летнего пенсионера он спрятал в шкафу, а сам всё это время продолжал получать за него пенсию. Тайное стало явным после того, как соседи заподозрили неладное и обратились в полицию.