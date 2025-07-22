В Волынской области разбился украинский истребитель Mirage 2000

В феврале министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о передаче Киеву нескольких истребителей Mirage 2000. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь могла идти не более чем о шести машинах.