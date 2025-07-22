На Городецком гидроузле произошло частичное обрушение строящейся камеры

Серьезный инцидент произошел на Городецком гидроузле. В шлюзе произошло частичное обрушение строящейся камеры. К счастью, обошлось без жертв, однако движение судов приостановлено. О конкретных сроках возобновления навигации пока не сообщается.
Десять судов, на борту которых находилось 1500 пассажиров, планировали пройти через шлюз. Пять из них были перенаправлены по альтернативным маршрутам. Часть пассажиров высадили на берег и организовали трансфер автобусами до Нижнего Новгорода.
В период с 23 по 25 июля еще 14 пассажирских судов должны были пройти через гидроузел. Туристические компании предложили клиентам варианты: пересесть на другие теплоходы, скорректировать маршрут или воспользоваться наземным транспортом.
Компания «Водолет» объявила об отмене рейса «Нижний Новгород — Ярославль», запланированного на 25 июля, а также обратного рейса 27 июля.
В настоящее время проводится тщательное обследование поврежденного шлюза. На месте аварии работает специализированная техника, которая занимается демонтажем поврежденных конструкций.