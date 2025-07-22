ВСУ потеряли первый французский истребитель Mirage 2000

По данным военных, причиной крушения французского истребителя стал отказ техники. Пилот успел доложить об этом руководителю полётов, после чего лётчик катапультировался. Пилот не пострадал.
«На земле — без пострадавших», — добавили Воздушные силы ВСУ.
Что именно отказало, а также точную причину аварии сейчас выясняет специальная комиссия.
Напомним, в середине июля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Франция увеличит программу подготовки украинских пилотов на истребителях Mirage. Об этом стало известно после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.