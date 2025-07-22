На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000

Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю еще одного F-16 и гибель пилота Максима Устименко во время «отражения российской атаки», поручив расследовать обстоятельства катастрофы. Это уже четвертая подтвержденная потеря истребителя данной модели, поставленных Западом, хотя некоторые источники говорят о большем количестве сбитых самолетов.