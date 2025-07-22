Минтранс: Создан оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле

«Ширина шлюза составляет порядка 30 метров, часть оголовка над водой выступает на 2 метра, ее демонтируют», — рассказали в пресс-службе, добавив, что аварийную конструкцию, которая мешает проходу судов, будут демонтировать при помощи экскаваторов с гидромолотом. Задействована и другая техника — кран, баржа-буксир, экскаваторы.