Минтранс: Создан оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле

Оперштаб для координации работ по ликвидации аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области создан в Минтрансе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сообщается, что специалисты обследуют место происшествия, чтобы определить сроки, в которые возможно возобновление судоходства по Волге. В среду 23 июля к обследованию подключатся водолазы.
«Ширина шлюза составляет порядка 30 метров, часть оголовка над водой выступает на 2 метра, ее демонтируют», — рассказали в пресс-службе, добавив, что аварийную конструкцию, которая мешает проходу судов, будут демонтировать при помощи экскаваторов с гидромолотом. Задействована и другая техника — кран, баржа-буксир, экскаваторы.
«Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ», — сказано в релизе.
Напомним, рабочие повредили камеру шлюза при проведении демонтажных работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Никто не пострадал, однако шлюзование и движение судов по Волге временно приостановлено.
Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура, она контролирует соблюдение прав пассажиров теплоходов в связи с ограничением движения по Волге.
22 июля через Городецкий гидроузел планировали пройти 10 прогулочных и круизных судов. Пассажиров пересаживают на другие суда и доставляют к месту назначения наземным транспортом.