В Москве произошло ДТП с автобусом коммерческого перевозчика

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Авария с участием автобуса коммерческого перевозчика произошла в столице, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.