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В Москве произошло ДТП с автобусом коммерческого перевозчика

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Авария с участием автобуса коммерческого перевозчика произошла в столице, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Аргументы и факты

«Около 22:15 на Авиационной улице в районе дома № 70, строение 1 произошел инцидент с участием автобуса № 100 коммерческого перевозчика ООО “Трансавтолиз”. По предварительной информации, автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. «В результате инцидента пострадавших нет. Припаркованные автомобили получили механические повреждения», — уточнили в пресс-службе.