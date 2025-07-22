В Москве произошло ДТП с автобусом коммерческого перевозчика

«Около 22:15 на Авиационной улице в районе дома № 70, строение 1 произошел инцидент с участием автобуса № 100 коммерческого перевозчика ООО “Трансавтолиз”. По предварительной информации, автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. «В результате инцидента пострадавших нет. Припаркованные автомобили получили механические повреждения», — уточнили в пресс-службе.