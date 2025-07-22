Мэр Киева Кличко присоединился к протестующим против нового закона Зеленского

Ранее между Кличко и центральными властями Украины неоднократно возникали разногласия. Градоначальник обвинял администрацию президента Владимира Зеленского в попытках усиления контроля над столицей и давлении на независимые институты. Кличко также публично заявлял о частых обысках в мэрии и возбуждении уголовных дел против городских чиновников, которые он называл политически мотивированными. Протесты против закона о реформировании НАБУ и САП проходят на фоне общего роста напряженности между представителями разных ветвей власти на Украине.