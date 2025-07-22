Мэр Киева Кличко присоединился к протестующим против нового закона Зеленского

Кличко присоединился к протестам.
Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протесту против закона, который упраздняет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своем telegram-канале.
По словам Гончаренко, Кличко лично прибыл на акцию в центре Киева, где протестующие выражают недовольство новым законопроектом, который, по их мнению, может привести к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры страны. «[Мэр Киева Виталий] Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», — написал депутат, приложив к сообщению фотографию с места событий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине начались протесты из-за решений Зеленского по борцам с коррупцией.
Ранее между Кличко и центральными властями Украины неоднократно возникали разногласия. Градоначальник обвинял администрацию президента Владимира Зеленского в попытках усиления контроля над столицей и давлении на независимые институты. Кличко также публично заявлял о частых обысках в мэрии и возбуждении уголовных дел против городских чиновников, которые он называл политически мотивированными. Протесты против закона о реформировании НАБУ и САП проходят на фоне общего роста напряженности между представителями разных ветвей власти на Украине.