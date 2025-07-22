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Госдеп: США не относятся строго к дедлайну Трампа по России в 50 дней

США не рассматривают обозначенный президентом Дональдом Трампом срок введения санкций против России как строго обязательный. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

Президент США Дональд Трамп заявил о жестких санкциях в отношении России 14 июля.

США не рассматривают обозначенный президентом Дональдом Трампом срок введения санкций против России как строго обязательный. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

«Если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Даже если сегодня обозначено “окно”, через два дня все может поменяться из-за хода обсуждений. Это никогда не статично. Для большинства из нас планы имеют статичный характер. Мы назначаем что-то, выбираем дату для встречи в следующем месяце. Это не тот случай», — пояснила представитель Госдепа на брифинге для журналистов.

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет против России жесткие торговые ограничения через 50 дней при отсутствии прогресса по Украине. Неделю назад американский президент также сообщил о возможности введения высоких пошлин — от 100% до 500% — на товары из стран, которые покупают у России нефть.

Однако эксперты в США и Европе выражали сомнения в эффективности таких мер. Аналитики отмечали, что новые ограничения могут нанести значительный ущерб экономике самих США и ЕС, а Москва адаптировалась к санкционному режиму и выстроила альтернативные торговые связи с развивающимися странами.

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