Госдеп: США не относятся строго к дедлайну Трампа по России в 50 дней

«Если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Даже если сегодня обозначено “окно”, через два дня все может поменяться из-за хода обсуждений. Это никогда не статично. Для большинства из нас планы имеют статичный характер. Мы назначаем что-то, выбираем дату для встречи в следующем месяце. Это не тот случай», — пояснила представитель Госдепа на брифинге для журналистов.